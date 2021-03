Porro é baixa frente ao Santa Clara e deixa mensagem nas redes sociais

Pedro Porro está de fora do encontro do Sporting com o Santa Clara, devido a uma lesão.

Pedro Porro é uma baixa de peso para o encontro do Sporting com o Santa Clara, sexta-feira (20h45).

O lateral espanhol, que está a contas com uma tendinopatia na anca esquerda já reagiu à lesão: "Infelizmente não vou poder ajudar amanhã os meus companheiros mas em breve estarei de volta. Vamos equipa!", pode ler-se na mensagem deixada nas redes sociais.

Porro cumpre a primeira época no Sporting por empréstimo do Manchester City e tem sido uma das revelações do campeonato. Leva, até ao momento, quatro golos marcados em 28 jogos, entre todas as provas, de leão ao peito.