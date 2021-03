Porro e a chamada à seleção principal: "Em casa começaram todos a chorar"

Lateral do Sporting espera aproveitar "uma oportunidade única"

Pedro Porro, lateral direito do Sporting, disse esta segunda-feira que a chamada à seleção espanhola "é uma oportunidade única" e que tudo fará para a aproveitar.

"Espero qualquer coisa, se me derem dois minutos vou aproveitá-los ao máximo. O mais importante é aproveitar uma oportunidade única", garantiu o lateral direito, de 21 anos, que é um estreante nos convocados do selecionador Luis Enrique.

Porro, habitual titular no Sporting, líder da Liga NOS, estava à espera da convocatória para a equipa de sub-21, mas foi surpreendido com a chamada à seleção principal, com vista ao arranque do apuramento para o Mundial de 2022.

"Estava em casa, e quando vi tantas mensagens no telemóvel pensei que tinha saído a chamada para os sub-21, mas eram pela seleção principal e foi uma satisfação enorme. Em casa começaram todos a chorar", revelou o defesa.

O jogador espanhol revelou ainda que não estava à espera desta convocatória, embora garanta ser importante estar sempre preparado e que quer justificar a confiança demonstrada pelo selecionador.

No Sporting, o lateral direito, emprestado pelo Manchester City, tem sido um dos 'indiscutíveis' nas escolhas do treinador Rúben Amorim, com 30 jogos disputados, 23 dos quais no campeonato, e quatro golos marcados.

No arranque do grupo B de qualificação para o Mundial de 2022, a Espanha recebe na quinta-feira a Grécia, em Granada, seguindo-se, no domingo, uma visita à Geórgia, e, em 31 de março, novo jogo em casa, em Sevilha, com o Kosovo.