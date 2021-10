Após entrada dura, Porro deixa Os Belenenses-Sporting de maca e mãos na cabeça

Lateral espanhol esteve em campo em 10 minutos

Porro lesionou-se na segunda parte do jogo Os Belenenses-Sporting, 10 minutos depois de entrar, na sequência de uma entrada faltosa de André Frias, aos 72 minutos do jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal.

Nas imagens da transmissão televisiva é notório o momento em que o pé direito do defesa fica debaixo do corpo do jogador azul. Porro mostrou sempre estar em enorme sofrimento, agarrado à perna direita. Acabou mesmo por ser substituído aos 75 minutos, por Matheus Nunes, deixando o campo numa maca, com as mãos na cabeça e evidenciando grande dor.