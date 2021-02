Porro critica atitude de Francisco Conceição no final do FC Porto-Sporting

Nas redes sociais, Pedro Porro falou sobre a atitude de Francisco Conceição, dizendo que o avançado do FC Porto não respeitou o adversário.

Pedro Porro, lateral direito do Sporting, recorreu às redes sociais para fazer um comentário sobre uma alegada atitude de desrespeito por parte de Francisco Conceição no final do clássico de sábado. O espanhol diz que o avançado do FC Porto chamou "filho da p***" e diz que, embora entenda que o jovem dos dragões estivesse de "cabeça quente", é preciso "ter valores e respeitar o adversário".

"Entendo que pudesse estar com a cabeça quente, tal como eu durante o jogo mas quando o árbitro apita tens que ter valores e respeitar o adversário e chamar me filho da p*** não creio que seja o melhor. Está tudo bem, sportinguistas. Seguimos", escreveu Porro no Twitter.