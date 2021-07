Porro continua em tratamento na véspera do Sporting-Lyon

O lateral direito prossegue com tratamento a uma luxação da articulação tibioperoneal superior do joelho direito.

O futebolista espanhol Pedro Porro continua a recuperar da lesão no joelho direito e voltou a estar ausente do treino do Sporting, que no domingo disputa o troféu Cinco Violinos, com os franceses do Lyon, em Lisboa.

O lateral direito prossegue com tratamento a uma luxação da articulação tibioperoneal superior do joelho direito, tendo sido a única ausência do treino orientado pelo técnico do Sporting, Rúben Amorim, na Academia, em Alcochete.

O campeão nacional enfrenta o Lyon no Estádio José Alvalade, em Lisboa, a partir das 20:00, naquele que será o último encontro de preparação com vista ao duelo com o Sporting de Braga, da Supertaça, marcado para o dia 31.