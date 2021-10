Porro condicionado e Tabata no ginásio antes da partida para a Turquia

Lateral fez também tratamento depois do dérbi com Os Belenenses

As ausências de Bruno Tabata e de Pedro Porro foram as principais novidades do último treino do Sporting antes da partida para a Turquia para defrontar o Besiktas, em jogo da Liga dos Campeões.

O lateral, que saiu de maca contra Os Belenenses, fez tratamento e treino condicionado, enquanto o extremo realizou trabalho de ginásio.

A comitiva leonina segue para Istambul ainda neste domingo. Segunda-feira será dia para treino de adaptação ao relvado e conferências de imprensa de jogador e treinador.