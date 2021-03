Porro, a referência e a apresentação no Sporting: "Se comprar o meu passe, virei mais elegante..."

Lateral-direito em entrevista ao jornal AS.

Ídolo de infância: "A verdade é que quando desde criança costumava observar muito Iniesta, não tem nada a ver com o que comecei a fazer ou com o que faço agora, mas adorava. Para mim, ele é a referência do futebol, via em campo o que mais ninguém conseguia ver. E não foi só isso, foi também a sua humildade. Eu venho do futebol de rua e identifiquei-me com isso."

Avançado até há bem pouco tempo: "Desde criança que sou ponta de lança, mas com o passar do tempo, quase não sei como, tenho vindo a recuar. Hoje em dia, muitos laterais foram convertidos de extremos. Estou muito orgulhoso por ter sido nomeado defesa do mês três vezes seguidas."

Melhor defesa da Liga em três meses consecutivos: "Estou muito contente, desde que cheguei, desde o primeiro minuto, deram-me muita confiança aqui e isso vê-se no campo. Este reconhecimento é também coletivo, porque sem a ajuda dos meus companheiros de equipa não seria possível. As coisas estão a correr-me bem."

Look na apresentação pelo Sporting [calções curtos]: "[risos] Eu vinha da praia, não tinha outra roupa. São anedotas que um dia vou contar. Se o Sporting comprar o meu passe, virei muito mais elegante."