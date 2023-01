Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Este século, nas anteriores 14 épocas com 34 jornadas, apenas o ex-treinador da Coreia do Sul conseguiu pontuar mais na segunda volta do que na primeira e chegar, assim, à Champions.

Cumpre-se a 15.ª temporada deste século em que o campeonato é disputado a 34 jornadas e nas 14 anteriores o Sporting apenas uma vez conseguiu superar na segunda volta os pontos ganhos na primeira. Um "feito" alcançado por Paulo Bento em 2005/06, época em que substituiu José Peseiro após sete jornadas.