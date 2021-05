Polícia preocupada marcou posição e precaveu possível festa do Sporting em Alvalade

Grades para limitar acessos à zona onde o veículo panorâmico deverá passar já foram colocadas na zona do Marquês de Pombal. Até junto à Academia houve policiamento, caso o FC Porto não vencesse

As autoridades, concretamente a Polícia de Segurança Pública (PSP) e a Polícia Municipal, estão preocupadas com os naturais e previsíveis ajuntamentos de adeptos leoninos eufóricos nas principais artérias da cidade de Lisboa e na segunda-feira, como O JOGO teve oportunidade de testemunhar, vários efetivos foram destacados para zonas estratégicas, onde são esperadas concentrações de sportinguistas em caso de festejos pela conquista do campeonato nacional, até porque ainda não se conhecia o resultado do FC Porto: um empate ou derrota atribuía o título ao Sporting.

No Estádio José Alvalade, antes da conferência de Imprensa de Rúben Amorim no auditório Artur Agostinho, que arrancou às 18h30, várias carrinhas com elementos da polícia de choque e spotters posicionaram-se no local, assim como junto às casas das claques, no lado oposto do recinto, próximo da entrada do metropolitano, um carro patrulha acompanhava as movimentações.

Alguns adeptos afetos à claques prepararam coreografias para amanhã e viu-se mesmo quem estivesse a descarregar fogo de artifício para utilizar esta terça-feira, em caso de triunfo frente ao Boavista. Junto à Academia, também as forças policiais fizeram patrulhamento, enquanto na Praça Marquês de Pombal, as autoridades municipais colocaram grades nas imediações de modo a serem utilizadas no decurso das eventuais celebrações.

Os responsáveis leoninos têm como certa a passagem do transporte panorâmico - que já se encontra no Estádio José Alvalade para ser devidamente decorado - pelo Marquês de Pombal, sendo que o percurso de Alvalade até lá ainda poderá sofrer alterações. Diga-se que, em caso de vitória no duelo desta segunda-feira, os leões serão recebidos durante a tarde de quarta-feira nos Paços do Concelho pelo presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina.

Juventude Leonina terá fanzone

A principal claque do Sporting, a Juventude Leonina, vai criar uma fanzone junto da sua "casinha", perto do Estádio José Alvalade. O grupo de adeptos tem promovido ações de apoio através das redes sociais, sendo que a mesma terá atividade a partir das 14h00. A claque promete um ecrã gigante, música com Dj"s, comida e muita bebida para eventualmente celebrar o título.