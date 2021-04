Polícia em dois camarotes e muita tensão, os outros protagonistas do Braga-Sporting

Polícia no camarote da Next, televisão online do Braga; policia no camarote do Sporting onde Rúben Amorim assistiu ao jogo

Matheus Nunes destacou-se no relvado, marcando o único golo do Braga-Sporting (0-1), mas o jogo grande da 29ª jornada da Liga NOS teve outros protagonistas. No caso, relativamente longe do tapete verde da pedreira e porque por duas vezes a polícia acabou por se destacar.

Primeiro, quando se tornou público que Hugo Viana, diretor-desportivo do Sporting, invadira o camarote onde estava a trabalhar a equipa da Next, estação de televisão online do Braga, tendo então ameaçado um dos comentadores. Perante o sucedido, a polícia foi chamada ao local para tomar conta da ocorrência. O Sporting garantiu que Hugo Viana não foi identificado pela polícia.

Confrontado com o sucedido, o Sporting refere terem existido provocações constantes do staff Braga para a comitiva leonina presente na zona dos camarotes.

Na transmissão da Sport TV foi possível observar, por algumas vezes, troca de palavras entre membros do Sporting - entre eles o treinador Rúben Amorim (a cumprir castigo) - e que pareceu serem elementos afetos ao Braga. Ora, foi no camarote onde estava Amorim que um polícia voltou a ser protagonista. Uma presença, pouco habitual, explicada por Rúben Amorim, já na sala de imprensa. ""Foi-me dizer que tinha de pôr a máscara", afirmou.