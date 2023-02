Declarações de Rúben Amorim após o triunfo do Sporting em casa do Chaves (2-3), da 21.ª jornada da Liga

Penálti falhado: "Foi a mesma história do outro dia. Disse que o Pote é o marcador que está no papel, ele depois decide de acordo com os colegas. Podia dizer 'não passas a ninguém', nunca o fiz, poderei fazer um dia. Ele arriscou e decidiu dar ao Youssef [Chermiti]. Não tem pressão extra. É jogador do Sporting, tem de marcar penáltis, não marcou, não podemos fazer grande caso disso. A verdade é que não podemos facilitar. Enquanto o árbitro não apitar tudo é possível. Calhou mal. Podia ter marcado e não estaríamos a falar disso. Em relação à segunda parte, quando estamos num momento assim, mais difícil, quando voltamos à base e ao que sabemos fazer melhor, melhoramos. A segunda parte foi mais consistente e mais segura."

Condição física de Pote e Paulinho: "O Pote foi um pisão, o Paulinho pode sentir alguma coisa, foi ao cair, mas têm de recuperar para quinta-feira, acho que não é nada de grave."