"Poderá haver uma tempestade na Madeira e dificultar o jogo"

Declarações de Rúben Amorim durante a antevisão ao jogo do Sporting na Madeira, frente ao Nacional.

Preparação especial para o jogo com o Nacional?: "Preparação especial não. Está a ser feita uma preparação porque pensamos jogo a jogo e no fim começamos a preparar o seguinte. O que se pode esperar é um Sporting igual àquilo que tem sido. Excelente atitude, que conhece bem o adversário, sabe as limitações que ainda tem, vai estar preparado para um jogo que vai ser difícil, com um treinador de qualidade e num dia em que poderá haver uma depressão ou uma tempestade na Madeira, o que poderá dificultar o jogo. Tivemos esse exemplo no Belenenses, tentámos preparado também não é um plano B, mas é preparar para um terreno diferente. Tentar adaptar também ao vento. Já temos alguma experiência na Madeira, especialmente do Nacional, por isso tentamos preparar o jogo da melhor maneira e vamos ser muito competitivos."

Matheus Reis já este mês?: "Temos falado sobre o mercado e é sempre com a estrutura do clube. Penso contar com os jogadores que tenho, estou muito contente com os que tenho à disposição e estão todos preparados para o jogo com o Nacional".