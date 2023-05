Pochettino chegou ao Chelsea e já pressiona para contratar Ugarte

Novo treinador do Chelsea já disse à direção dos "blues" que pretende contar com o internacional uruguaio. Treinador tem crédito e tenta resgatar o sportinguista, pois é um apreciador das suas características. Tanto no Tottenham como no Paris Saint-Germain nunca abdicou de um trinco.

Manuel Ugarte está muito perto de deixar o Sporting e, segundo O JOGO apurou, o jogador já terá mesmo manifestado a sua preferência a Jorge Mendes, superagente que tem intermediado o negócio. Paris Saint-Germain e Chelsea estão na linha da frente para resgatar o internacional uruguaio, pagando 60 milhões de euros ao emblema leonino (valor da cláusula de rescisão), de forma faseada. A disputa entre os dois clubes mantém-se bem acesa, mas a chegada de Mauricio Pochettino aos "blues", já foi oficializado, é mais um dos argumentos do clube para tentar seduzir o jogador uruguaio.

Pochettino conhece bem Ugarte e quer um elemento com as suas características no plantel, um pouco à imagem do que acontecera nos clubes que representou. O treinador argentino não abdica de ter no miolo um médio defensivo rápido, forte nos duelos, agressivo e com capacidade de construção. O treinador já passou a mensagem à direção do clube, numa altura em que estes tentam recuperar algum alento após uma temporada desastrosa, que os deixou fora das competições europeias - o Chelsea ficou em 12.º lugar, com 44 pontos, mais três do que o Wolverhampton. Pochettino tem todo o crédito e margem para exigir praticamente tudo, pois irá iniciar um novo projeto e quer garantias que lhe permitam, pelo menos, lutar pela presença na Champions em 2023/24. Tanto ao serviço do Tottenham como depois no comando técnico do PSG teve sempre no miolo jogadores com grande capacidade de recuperação e construção. Nos spurs, Winks e Dembelé assumiam muitas vezes esse papel e, nos campeões franceses, Danilo e Paredes garantiam essa condição.

Jorge Mendes e o Sporting estão em contacto permanente e continuam a envidar esforços para que a operação seja concretizada nos próximos dias, de preferência até ao final desta semana, para que Rúben Amorim e a administração da SAD leonina definam com antecedência que margem financeira têm para encontrar um substituto para o camisola 15 - o treinador quer evitar um novo caso Matheus Nunes.

O Sporting, recorde-se, tem 70 por cento do passe do médio, tendo pago 10,5 milhões por essa parcela. Os restantes 30 por cento estão na posse do Famalicão e o Fénix, clube formador, tem direito a 20 por cento da mais-valia do clube minhoto, que comprou o jogador por três milhões. No fundo, a transferência de Ugarte para o PSG ou Chelsea, irá render aos leões 42 milhões, recebendo o Famalicão 18, descontando depois o valor para o Fénix. O Sporting já está a movimentar-se no mercado para tentar garantir um médio de qualidade superior como exige o treinador.