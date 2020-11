Pleno do Sporting alimenta muita história: Waseige, Jardim e outras curiosidades

Sporting, melhor ataque e defesa da I Liga, foge no topo e alcança registo de vitórias fora com... 24 anos.

Alerta: o Sporting de Rúben Amorim, sem Europa após a eliminação aos pés do LASK Linz, parece ter reunidas condições para se afirmar, mesmo sem o orçamento dos rivais Benfica e FC Porto, como um importante candidato ao título. Porquê? Pelos números. Ontem, sábado, a segunda goleada seguida e o prolongar da invencibilidade no campeonato significaram o desafiar de imensas histórias, umas mais recentes, outras mais longínquas.

Começando pelas que mais sabor têm, os verdes e brancos conseguiram, em sete jogos no campeonato, o quarto triunfo seguido como visitantes, algo que não acontecia desde 1996, então sob o comando de Robert Waseige; o bolo compõe-se com outros dados nomeadamente o melhor ataque da I Liga, com 19 golos marcados, algo que não acontecia ao cabo de sete embates desde a época 2013/14, quando Leonardo Jardim liderava os destinos sportinguistas. É também nessa época que bate precisamente o último melhor registo defensivo, neste caso os quatro golos que deixam neste momento o leão como a principal muralha do campeonato, ultrapassando o V. Guimarães neste capítulo. Faltam os pontos - 19 - que permitem fugir ainda mais, mesmo que provisoriamente, na liderança, algo que não acontece com sete jogos desde 2017/18, com Jorge Jesus. Uma coisa é certa: até final de novembro, pois há Taça pelo meio, o leão não sai daqui.

João Henriques... de novo vítima

Lembra-se da última vez que o Sporting marcou quatro golos fora no campeonato? Nós lembramos e foi precisamente... em novembro do último ano, quando se deslocou aos Açores, ainda com Silas no comando, e venceu o Santa Clara por 4-0. Numa época atribulada, os verdes e brancos conseguiram superar com categoria uma turma que também era dirigida por João Henriques.