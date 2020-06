Plata viu Jovane trocar-lhe as voltas, mas tem uma garantia de Rúben Amorim

Equatoriano quer aproveitar todos os minutos em campo para recuperar o lugar no onze.

Titular no jogo de estreia de Rúben Amorim no comando do Sporting, Plata parecia ter o lugar assegurado no regresso do futebol após a paragem motivada pela covid-19, mas a ascensão de Jovane trocou as voltas ao equatoriano.

Relegado para o banco após um período onde tinha cimentado o seu lugar como um dos desequilibradores da equipa leonina, o jogador, de 19 anos, encarou a situação vivida em Guimarães como pontual e recusa-se a "desistir".

Segundo o que O JOGO apurou, Plata recebeu de Rúben Amorim a garantia de ser utilizado com frequência no que resta da temporada e quer aproveitar todos os minutos em campo para convencer o treinador a devolver-lhe a titularidade. Esta temporada, o internacional equatoriano já disputou 15 jogos pela equipa principal, com direito a dois golos e uma assistência, mas só foi titular em quatro deles. Curiosamente, Plata foi lançado de início por três dos quatros treinadores que passaram pelo Sporting esta época - Marcel Keizer, Silas e Rúben Amorim -, mas não conseguiu agarrar o lugar com os dois primeiros e luta, agora, por contornar essa tendência com o mais recente dono do banco leonino. Terá mais chances.