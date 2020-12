O extremo do Sporting veio infetado com covid-19 do Equador e falhou os últimos dois jogos dos leões

Gonzalo Plata testou negativo à covid-19 e deixou o isolamento domiciliário ao qual estava submetido desde a chegada do Equador, onde ficou infetado durante os compromissos da sua seleção. O extremo será integrado esta quarta-feira nos treinos comandados por Rúben Amorim.

À conta do vírus, Plata falhou os jogos do Sporting diante do Sacavenense e do Moreirense.