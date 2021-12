Plata sobre o acidente: "A minha mãe aconselhou-me a não voltar a fazer o mesmo"

A 8 de dezembro, Plata sofreu um acidente de viação, embatendo num táxi e provocando ferimentos ligeiros aos ocupantes do veículo. Tinha uma elevada taxa de álcool no sangue.

Gonzalo Plata voltou a falar publicamente do acidente de viação em que esteve envolvido, revelando o que lhe disse a mãe acerca do sucedido - o jogador equatoriano conduzia com uma elevada taxa de álcool no sangue e teve um acidente que resultou em feridos ligeiros.

"A minha mãe sabe que são coisas que podem acontecer e aconselhou-me a não voltar a fazer o mesmo. Pode acontecer a qualquer um. Infelizmente, foi a mim. Mas não se repetirá", referiu numa entrevista ao Expresso de Guayaquil.

O avançado do Sporting, emprestado ao Valladolid, viajou para o Equador neste período natalício para passar alguns dias com a família.