Plata lesiona-se pelo Equador em altura de negociações com o Valladolid

Extremo sofreu uma entorse e só volta aos relvados, provavelmente, no final de agosto. Clube espanhol apresentou, recentemente, uma oferta para adquirir o equatoriano

Prestes a ir de férias, após uma época producente no Valladolid (II Liga espanhola), Gonzalo Plata precisará de ter cuidados redobrados. O extremo lesionou-se pela seleção do Equador, saindo inclusive de maca para o hospital, e arrisca uma paragem até dois meses, que coincidirá com grande parte da janela de mercado.

Plata, convocado para dois particulares, sofreu, segundo o jornal espanhol "Marca", uma entorse de grau dois no tornozelo esquerdo, contra Cabo Verde, e estima-se que pare entre seis a oito semanas. O selecionador equatoriano Gustavo Julio Alfaro dissera, após a partida, que "não existe nenhum problema com o osso".

No radar de alguns clubes, o extremo de 21 anos, após ser atingido por um defesa cabo-verdiano, no passado domingo, ficou por terra, agarrado ao tornozelo magoado, a queixar-se, de forma bem audível, de dores, sendo prontamente assistido.

Logo depois transportado para um hospital dos Estados Unidos, no qual foi submetido a exames médicos e a uma ressonância magnética, Plata disse, através das redes sociais, que "tudo está bem, graças a Deus", visivelmente bem disposto na cama.

O tempo de paragem a que o extremo do Sporting vai ficar obrigado, em função da lesão sofrida, irá impedi-lo de fazer a maioria da pré-época em Portugal ou até noutro país, dado que decorrem negociações entre o clube de Alvalade e o Valladolid.

Conforme O JOGO noticiou, o clube espanhol ofereceu sete milhões de euros para ficar com Plata a título definitivo, após um ano de cedência. Esse valor, abaixo da cláusula de compra estabelecida (10M€), fica aquém das pretensões da direção leonina.

O Sporting só tem direito a 50 por cento do valor pelo qual seja feito um negócio, percentagem equivalente à metade do passe que detém do atleta do Equador, que também interessa aos ingleses do Leeds e aos espanhóis do Bétis de Sevilha.