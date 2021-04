Sporting confirma reintegração de Plata: "Foi homem ao pedir desculpas"

Miguel Braga, porta-voz do Sporting, confirmou a reintegração de Gonzalo Plata nos trabalhos da equipa principal, cenário antecipado por O JOGO.

Nuno Mendes: "Estamos cada vez mais próximos de garantir o acesso direto à Liga dos Campeões. Faz-me confusão a entrada sobre o Nuno Mendes, não houve qualquer cartão. Disseram-me do departamento médico do Sporting que foi um milagre o Nuno Mendes não ter tido uma lesão gravíssima no tornozelo e no joelho. Será reavaliado novamente na quinta-feira."

Posição de António Costa sobre público no Estádio: "O Sporting está preocupado com a pandemia, mas futebol sem público não é a mesma coisa. Por tudo. Acreditamos que brevemente estarão reunidas as condições para que esteja público no Estádio. Se o estádio levar 1/3 ou ¼ da capacidade... O mundo vai continuar, mas não creio que a solução passe pela proibição sem dar nada em troca. Importante é que o Sporting terá as condições para que o seu estádio gradualmente e de forma faseada possa receber adeptos".

Gonzalo Plata: "Compreendo o que diz o selecionador do Equador. Não disse o que disse para atingir o Sporting. Quis mexer com o jogador. Foi reintegrado. É um miúdo de 20 anos e não tem estrutura familiar forte em Portugal. Às vezes com 20 anos são tomadas decisões das quais nos arrependemos. Foi homem ao pedir desculpas ao treinador e ao clube. Foi humilde. Há certas regras que são para cumprir, pediu desculpas publicamente. Vai ter a sua segunda oportunidade, cabe a ele aproveitar a oportunidade."