Plata fez as pazes para sair do Sporting: três interessados em Espanha e outro em Inglaterra

Extremo fez "mea culpa", consciente que precisa de minutos, provavelmente lá fora. Espanhóis voltam à carga.

Reintegrado nos trabalhos da equipa principal a 7 de abril, após mais de dois meses afastado, a treinar-se e a jogar pela equipa B do Sporting, Gonzalo Plata quer aproveitar os cinco jogos que faltam disputar na Liga NOS para enterrar, de vez, as questões que levaram à cisão com o técnico Rúben Amorim, neste caso mostrando-lhe estar pronto a ajudar o leão para o que falta rumo a um título muito desejado.

É, no entanto, uma relação em que todos podem ficar a ganhar, pois, tal como O JOGO já dera conta, a "mea culpa" do colombiano, de 20 anos, não significa que tenha lugar no próximo plantel - aliás, o cenário deverá ser precisamente o contrário.

O regresso do futebolista contratado ao Independiente del Valle em janeiro de 2019 proporcionou-se não só numa ótica de dar mais opções à formação principal - o jovem pode fazer toda a ala esquerda, percorrendo com naturalidade todo o corredor direito -, mas também de valorizar um ativo já internacional AA pela seleção do Equador, que, por exemplo, vai participar na Copa América, que decorre na Argentina e Colômbia entre 13 de junho e 10 de julho.

Cádiz, Granada e Valência já perguntaram condições junto dos representantes do futebolista, tal como um clube de Inglaterra. Sporting sabe que tem em mãos um ativo de qualidade e pensa no empréstimo

Não olhando para Plata como um indiscutível rumo a 2021/22, a administração liderada por Frederico Varandas entende que o jovem futebolista precisa de crescer a jogar, estando igualmente Plata ciente das dificuldades que terá em impor-se imediatamente com a camisola verde e branca.

Com efeito, apurou o nosso jornal que esta intenção já foi discutida informalmente entre ambas as partes, havendo, também, alguns contactos exploratórios junto dos representantes do jogador: além do Cádiz, que o quis em janeiro último, de Espanha chegaram perguntas do Granada e do Valência, além de outra sondagem, mas de um emblema inglês. A SAD tem contrato celebrado com o esquerdino até 2024, mas apenas 50% dos direitos económicos.