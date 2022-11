Plata explica saída do Sporting e deixa mensagem à equipa de Amorim

Foi titular na vitória do Equador no primeiro jogo do Mundial do Catar.

Peça importante de uma nova geração que faz sonhar os adeptos equatorianos, Plata mereceu ontem, domingo, a confiança do selecionador Gustavo Alfaro e somou os primeiros minutos da carreira em Mundiais.

Na zona mista, o extremo manifestou a sua satisfação pela vitória "histórica" do Equador sobre o Catar e agradeceu ao Valladolid pelos minutos que não estava a ter no Sporting, clube ao qual esteve ligado entre 2018 e 2021. "Sinto-me muito feliz. Ouvi por aí que fizemos história e isso deixa-me orgulhoso, embora a nossa ambição não seja parar por aqui. Queremos ganhar mais jogos. Tenho de agradecer ao Valladolid pelos minutos que me têm dado. Toda a gente sabe que saí do Sporting para ter continuidade e espero continuar a fazer bem as coisas num sítio onde tenho sido muito feliz", sublinhou Plata.

Convidado a deixar uma mensagem à equipa comandada por Rúben Amorim, o equatoriano desafiou os antigos colegas a não atirarem a toalha ao chão: "Quero dizer aos jogadores do Sporting que lutem. Têm uma boa equipa, o clube é muito bom e espero que sejam campeões", desejou o camisola 19, antes de regressar aos festejos da equipa do Equador.

O Equador, recorde-se, venceu o Catar com dois golos de Enner Valencia no primeiro jogo do Mundial.