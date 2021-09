Gonzalo Plata trocou Sporting pelo Valladolid: "Que bom é voltar a sorrir..."

Gonzalo Plata, internacional equatoriano do Sporting, rumou ao Valladolid

Jovem ala, pouco utilizado na equipa dos leões, expressou o agrado por ter um novo desafio da carreira, esperando mais tempo de utilização

Saído por empréstimo do Sporting para o Valladolid (La Liga), o extremo equatoriano Gonzalo Plata assumiu, esta quarta-feira, a satisfação por abraçar um novo desafio na carreira, dando a entender que se sentia infeliz no clube de Alvalade.

"Que bom é voltar a sorrir", escreveu o futebolista, numa publicação no Instagram, em legenda de uma fotografia na qual está em sessão de treino no clube espanhol, que o terá até final desta temporada.

"Muito feliz por dar um passo em frente na minha carreira. Chego carregado de ilusão e ambição para enfrentar este desafio. Estou desejoso de o começar", acrescentou Plata, que nunca se conseguiu impor na equipa leonina.

O extremo equatoriano, que ingressou no clube de Alvalade em 2018, realizou 38 jogos pela equipa principal em duas temporadas, poucos dos quais na condição de titular, e apontou quatro golos. Nesta época, não somou nenhum minuto.

Gonzalo Plata, que jogará no principal campeonato espanhol por empréstimo durante esta época, poderá ser adquirido em definitivo pelo Valladolid se este oferecer 10 milhões de euros por 70% do passe do atleta.