Plantel mais fraco dos candidatos? "Espero que jogadores o entendam como uma ofensa"

Rúben Amorim, treinador do Sporting

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, após a vitória por 2-0 na receção ao Tondela.

Trio da frente: "Não sei se é o melhor momento. Acho que não fizeram grande jogo. Fico satisfeito que marquem. Se é o melhor momento? Vamos ver. Em relação ao ano passado, é diferente. Sarabia é diferente de Nuno Santos. O Tiago Tomás e o Sporar são diferentes do Paulinho. O TT está mais jogador, precisava de mais tempo, mas nem sempre é possível, e o Nuno Santos tem estado no corredor. Mudam as características."

Plantel mais fraco entre os 3: "Não ligo a isso. Espero que eles o entendam como uma ofensa. Para mim é indiferente. Temos potencial para evoluir. Temos um plantel mais curto. É o momento do Sporting, é a nossa ideia para o momento. Vinagre lesionou-se, apareceu Nazinho. Vamos criando as oportunidades aos jogadores. Temos um orçamento e não dá para esticar por todo o lado."