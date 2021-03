Plantel do Sporting valorizou 56 milhões de euros: confira todos os números

O grupo está não só mais experiente e batido, como muito mais valioso no mercado. E a época ainda não terminou, já que a conquista do título é fator para fazer disparar ainda mais o valor global.

Rúben Amorim reformulou o plantel do Sporting no início de 2020/21, após deixar já o seu cunho no final da época anterior ao refrescar a equipa com vários jovens, e os resultados estão à vista e são traduzidos não só na liderança isolada da Liga NOS a dez jornadas para o fim da prova, como na valorização de um grupo que manteve poucas peças da altura em que o técnico foi contratado, há pouco mais de um ano.