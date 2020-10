Plantel do Sporting tem agora "estrutura de custos ajustada à realidade"

André Bernardo, administrador da SAD dos leões, realçou conclusões do final de mercado

O administrador da SAD do Sporting André Bernardo, que assina o editorial do jornal do clube, considera que o plantel da equipa principal de futebol está "competitivo e equilibrado, com uma estrutura de custos ajustada à realidade".

Ainda sobre a mesma matéria, acrescente que o conjunto às ordens de Rúben Amorim ficou "sem um elevado lastro de jogadores com baixa ou nenhuma contribuição desportiva e de difícil colocação" no mercado.

Realça ainda o facto de ser um "plantel muito jovem, com uma forte base da formação do clube (alguns do escalão de juniores) e com enorme potencial de valorização".

O texto de André Bernardo destaca ainda o regresso de João Mário ao Sporting, considerando ser sinal de que o clube, "neste momento", trata bem os seus".