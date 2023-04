Plantel do Sporting levou puxão de orelhas antes da Juventus

Palestra: Rúben Amorim não gostou das facilidades permitidas ao Casa Pia e lembrou que o cenário não se pode repetir em Turim

Rúben Amorim explicou logo depois do jogo contra o Casa Pia que não tinha gostado da exibição no Jamor, apontando deficiências com a bola no pé como na reação à perda. O treinador do Sporting expressou à equipa a insatisfação e disse explicitamente que se os leões permitirem tantas veleidades à Juventus, em Turim, como fizeram no último domingo, diante dos gansos, não sairão com um bom resultado da primeira mão da eliminatória contra os italianos.