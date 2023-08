Plantel do Sporting já treina tendo em vista o particular com o Everton

Jogo agendado para as 15h00 do próximo sábado.

O Sporting começou esta quarta-feira a preparar o encontro com o Everton, agendado para as 15h00 do próximo sábado, em Goodison Park.

"A exigência e a intensidade foram notas dominantes no treino orientado por Rúben Amorim, com os atletas a responderem com determinação", mencionou o clube leonino no site oficial.

Não foi avançada qualquer informação sobre o boletim clínico, sendo que St. Juste e Nuno Santos constavam do mesmo.