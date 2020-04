Jogadores do Sporting de férias: o que muda e o caso único no plantel

Grupo cumpre à risca recomendações da DGS: sessão "conjunta" às 10h00 é a única mudança. Ninguém sairá do país.

O JOGO deu a notícia em primeira mão: por acordo mútuo com o plantel, já assinado, a administração da SAD antecipou parte do período de férias do grupo às ordens de Rúben Amorim para, mais à frente, tentar diminuir a pausa entre o final de uma época - ainda sujeita a confirmação - e o arranque da próxima. Mas as alterações em relação ao que os futebolistas dos leões vinham executando até ao momento são, apurou o nosso jornal, praticamente nulas.

Cumprindo as recomendações da Direção-Geral de Saúde, nenhum dos jogadores verdes e brancos viajou para os seus países de origem, alguns deles com situações delicadas em termos de sustentabilidade do sistema hospitalar, mantendo o isolamento social nas suas habitações em solo luso e alterando apenas o horário do treino: até aqui, o grupo ligava-se por videoconferência quase todos os dias às 10h00 para uma sessão "conjunta" de manutenção física; deixa de haver esta obrigatoriedade, mas apurou o nosso jornal que todos os atletas continuam a seguir as recomendações da Unidade de Performance, treinando diariamente consoante os programas que lhes foram endereçados antes do dia 4, o primeiro das férias - que vão prolongar-se até dia 14.

Impossibilitados de realizarem trabalhos específicos, como questões não só táticas mas também técnicas, resta aos leões minimizarem os efeitos da paragem, mantendo a forma com treinos que incidem sobre cárdio e musculação. Recorde-se que, e tal como O JOGO noticiou, o afastamento do plantel da Academia Sporting durará pelo menos até dia 17, para já a baliza estipulada pelo Governo como horizonte para o estado de emergência, mas passível de se renovada.

O controlo não deixa, contudo, de ser apertado, com a necessidade dos futebolistas comunicarem à estrutura os períodos de exercício e ainda o peso diário: só assim se conseguem diminuir riscos e assegurar que, num eventual regresso ao trabalho, as mazelas que o "destreino" está a causar sejam o mais reduzidas possível, permitindo à equipa técnica um maior conhecimento quando for a altura da reintegração - parcial ou total.



Ao pormenor



Videoconferência para todos com uma exceção a meio da semana

Há três semanas que os dias do plantel do Sporting começavam com uma sessão de trabalho "conjunta", por videoconferência, às 10h00. Controlados por um elemento da Unidade de Performance, os jogadores só

treinavam "offline" uma vez por semana.



Sessões são para ser reportadas e há controlo rigoroso do peso

Trabalhando longe da vista da estrutura até dia 14, os atletas, apurou O JOGO, reportam as sessões de trabalho ao Sporting, assim como o seu peso diário, alvo de escrutínio.



Luiz Phellype, lesionado, é o único caso que pede visita à Academia

O brasileiro Luiz Phellype, a recuperar de uma lesão ligamentar no joelho direito, é o único dos futebolistas dos leões autorizado a frequentar a Academia Sporting, neste caso para continuar o processo de fisioterapia.