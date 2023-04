Pirotecnia e tarja vale multa de 4 414 euros ao Sporting

Comunicado do Conselho de Disciplina da FPF refere-se ao ocorrido no decorrer do Vitória-Sporting, da 29ª jornada da Liga Bwin

Conselho de Disciplina da FPF anunciou hoje que o Sporting foi multado em 4 414 euros, estando em causa factos ocorridos no decorrer do jogo em casa do Vitória, em Guimarães, na 29ª jornada da Liga Bwin.

O clube de Lisboa foi em 4 414 euros por comportamento incorreto do público. Na prática, a multa de 3 190 euros deve-se à utilização de três engenhos pirotécnicos, enquanto os restantes 1 224 euros referem-se a cânticos ofensivos, dois contra o Vitória, outro contra a Liga e ainda face à polícia.

"Comportamento incorreto do público - «Aos 36 minutos, da Bancada Superior Norte destinada aos adeptos do Sporting Clube de Portugal, melhor identificados pelos adereços usados, nomeadamente camisolas e cachecóis, foi entoado em cântico, "Aconteça o que acontecer, Vitória é merda até morrer". Aos 59 minutos, da Bancada Superior Norte destinada aos adeptos do Sporting Clube de Portugal, melhor identificados pelos adereços usados, nomeadamente camisolas e cachecóis, foi entoado em coro, por quatro vezes, "Vitória é merda". Aos 82 minutos, da Bancada Superior Norte destinada aos adeptos do Sporting Clube de Portugal, melhor identificados pelos adereços usados, nomeadamente camisolas e cachecóis, foi entoado em cântico, por três vez vezes, "A Liga é merda, horários indecentes, violência da polícia, querem matar o futebol", pode ler-se no comunicado.