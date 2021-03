Piccini avalia momento de Palhinha no Sporting: "Não entendia porque jogava tão pouco"

ENTREVISTA PARTE II - Conheceram-se no leão, ainda o médio dava os primeiros passos, com JJ. Ainda assim, garante Piccini a O JOGO, já tinha qualidade suficiente para fazer mais do que sete jogos na equipa principal

A 27 de fevereiro último, quando o Sporting empatou sem golos no Dragão, saindo com os mesmos dez pontos de distância para o FC Porto no campeonato, João Palhinha, titular indiscutível e um dos capitães dos leões, utilizava as redes sociais para garantir que o líder da competição queria mais, lembrando que ainda há muito caminho pela frente; num dos comentários... Piccini, lateral que a O JOGO não entende, diz, o porquê de o médio ter jogado tão pouco na época em que coincidiram (2017/18).