"Peso nas pernas é mental. Temos jogadores que nunca levaram estas porradas no futebol"

Declarações de Rúben Amorim após o Sporting-Midtjylland (1-1), partida da primeira mão do play-off da Liga Europa

Substituições: "Meto um central porque às vezes, para atacar melhor, precisamos de um central mais fresco. Às vezes é preciso trocar um central e essa é a minha ideia. Já o fiz, houve vezes em que errei. O Manu pode ter tido não sei quantos jogos no Famalicão, mas nunca passou por isto, não sabe o que é. O ano passado, o Ugarte jogava mal e tinha o Palhinha... O Nuno Santos nunca passou por isto. Está num clube grande, em quarto lugar. O Adán já passou por isto no Real Madrid, levou 6-2 do Barcelona, etc etc. O Pote nunca passou por isto. É difícil lidar. Podemos ter jogadores que nunca levaram estas porradas no futebol. É por ai que falo na experiência e nunca me desculpei com nada no Sporting. Estes jogadores nunca passaram por isto. Eu senti hoje e vocês também. O próprio St. Juste teve dificuldades, ele que limpa sempre a jogada. O Coates foi, se calhar, o que jogou melhor. O Inácio tem cento e tal jogos e nunca passou por isto."

Aspeto psicológico: "Peso nas pernas nada tem a ver com o físico, tem a ver com a parte mental."

Adán vai continuar a titular? "Adán? Amanhã falo com o Vital, o Vital comigo e eu preparo o jogo. O melhor guarda-redes irá jogar com o Chaves."