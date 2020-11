"Pensem no Ristovski: no Parma jogava pouco, no Sporting fica de fora e aqui é intocável"

Ristovski é um dos intocáveis na seleção da Macedónia do Norte

Selecionador da Macedónia do Norte abordou a situação do jogador do Sporting.

Stefan Ristovski vive sensações distintas na carreira. O lateral não entra nos planos de Rúben Amorim no Sporting, mas, por outro lado, está em festa pelo inédito apuramento da Maedónia do Norte para a fase final do Europeu.

Igor Angelovski, selecionador macedónio, falou sobre o defesa no lançamento da receção à Estónia, para a Liga das Nações. "O problema é que somos poucos, temos poucas soluções. Pensem no Ristovski: no Parma jogava pouco e no Sporting fica de fora. Aqui na seleção é intocável. Tenho jogadores a jogar na Serie B, o que torna a lista limitada. Mas devemos resistir e esperar que não haja contratempos", afirmou, citado pelo jornal italiano Gazzetta dello Sport.

Recorde-se que o empresário de Ristovski, Leonardo Corsi, revelou na noite desta sexta-feira uma situação de "quase rutura" entre o lateral-direito e o Sporting. Convidado a comentar o feito do seu futebolista, o agente foi taxativo. "Ele merece esta conquista. Foi um jogador que cresceu com o passar o tempo. Estou muito feliz porque sou muito apegado a ele: nos últimos anos mostrou um enorme futebol e valores de um verdadeiro ser humano", atirou à pagina TuttoMercatoWeb, rematando: "Espero que isto abra novas perspetivas para o Ristovski, dado o momento delicado e de quase rutura com o Sporting".