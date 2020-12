Declarações de Emanuel Ferro, adjunto do Sporting,após a vitória do Sporting sobre o Farense, por 1-0.

Jogo: "Vitória muito bem conseguida, muito merecida, fruto do que foi o nosso trabalho ao longo do jogo. Sem dar hipótese ao Farense de ter alguma iniciativa e fazer o jogo deles. Os jogadores estiveram muito bem, uma coisa ou outra difícil pela linha defensiva do Farense".

Dificuldade em finalizar: "Tivemos um adversário com as linhas defensivas muito baixas, muito juntos, a dar pouco espaço nos corredores e um momento ou outro com menos facilidade em nos adaptarmos a isso, mas as oportunidades que criámos foram mais do que suficientes para atingir o resultado que queríamos.".

Penálti: "Não vou comentar a decisão do árbitro. Normalmente não o faço. Vi só o Feddal aqui no chão com queixas na face, o árbitro decidiu assim, mas o que fica é o resultado que é mais do que merecido".

Natal na frente do campeonato: "É o mesmo de estarmos na frente na semana passada, o simbolismo da vitória de hoje, mas o que temos de pensar é que foi um jogo em que sentimos dificuldades e em que temos de trabalhar mais e mais".