Pedro Proença: "Varandas? É um virar de página completamente diferente de direções anteriores"

Declarações de Pedro Proença, presidente da Liga de Clubes, à margem da tomada de posse de Frederico Varandas como presidente do Sporting.

Pedido de Frederico Varandas às instituições: "É um pedido responsável para todos nós dirigentes que temos responsabilidade sobre o desporto. Há sempre momentos de reflexão, é uma obrigação nossa, temos de saber cuidar do desporto. De uma forma geral e no futebol em particular há muito a fazer, na violência, no combate à xenofobia, à discriminação. Cuidar de uma forma diferente. O momento que vivemos é muito complexo, depois de um processo pandémico que nos obrigou a todos a reinventar-nos, agora a Europa em guerra, obriga-nos a esta reflexão continuada, de forma a que tenhamos um futebol de futuro melhor."

Palavras e elogios a Frederico Varandas: "Tenho sempre muita dificuldade em falar de uma pessoa de quem sou primeiro amigo e pela qual tenho uma grande admiração enquanto dirigente. Frederico Varandas tem sabido colocar o Sporting acima de si, o que é um virar de página completamente diferente de direções anteriores. Desejo as maiores felicidades ao Sporting. O futebol em Portugal e o futebol profissional em particular, necessita de um Sporting com vigor, com força, com visão daquilo que perspetivamos relativamente ao futebol, e nesse aspeto parabéns a Frederico Varandas e a toda a sua direção. As maiores felicidades, no que diz respeito ao futebol profissional, nós estamos no seu projeto."