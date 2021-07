Pedro Porro sofreu um traumatismo no joelho direito

Defesa do Sporting saiu de campo aos 11 minutos ao magoar-se num lance disputado com adversário, sendo transportado ao colo para o balneário

O lateral direito espanhol Pedro Porro sofreu, esta quinta-feira, um traumatismo no joelho direito durante o jogo amigável com o Belenenses, divulgou o Sporting, lesão essa que será reavaliada no dia de amanhã.

Lançado a titular por Rúben Amorim no duelo de preparação com a formação do Jamor, Porro durou apenas 11 minutos em campo, no Estádio Algarve, na sequência de um lance disputado com um jogador adversário, no qual exibiu um esgar de dor.

De imediato, o defesa espanhol abandonou o relvado do recinto algarvio, foi prontamente assistido pelo staff médico dos leões e, poucos minutos depois, o técnico leonino optou por lançar Vinagre no lugar do colega magoado, que foi transportado ao colo para o balneário.