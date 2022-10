Pedro Porro: "Só queria que o árbitro assinalasse fora de jogo"

Declarações de Pedro Porro, jogador do Sporting, após o empate em Londres com o Tottenham (1-1), na 5.ª jornada do Grupo D da Liga dos Campeões

Final dramático: "Faz parte do jogo. Tivemos mais bola na primeira parte, sofremos mais na segunda. Não sei se foi fora de jogo, faz parte do jogo."

Mensagem ao intervalo: "Não é fácil, sabíamos que íamos sofrer, que eles têm grandes jogadores. Temos de cumprir o que o míster diz, estar concentrados todo o jogo."

Como viveu o golo anulado: "Não estava a pensar em nada, sinceramente só queria que assinalasse offside e que acabasse a jornada. Agora é continuar, descansar e recuperar bem."

Ponto: "É um ponto, está tudo aberto. É um mata-mata, como se diz em Alvalade. Temos de ir jogar uma final. Há um ano foi com alemães e este ano também, em casa. Estamos preparados e confiantes."