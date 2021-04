Pedro Porro sem tempo a perder: "Agora vou focar-me no Sporting"

Ala direito faz balanço de semana e meia na seleção de Espanha, por quem se estreou oficialmente

Pedro Porro viveu, assumira, um sonho com a estreia pela seleção principal de Espanha, no segundo de três jogos de qualificação para o Mundial do Catar, diante da Geórgia. Mas rapidamente mudou o "chip", garantindo estar já focado no Sporting.

"Termina uma experiência incrível com a seleção espanhola. Há que continuar a trabalhar no máximo para que cheguem mais oportunidades como esta", atirou o ala direito nas redes sociais, rematando: "Agora vou focar-me outra vez com a minha equipa, o Sporting. Vamos!".

Porro, lembre-se, jogou um dos três jogos pela Roja. Esta quarta-feira não saiu do banco no triunfo por 3-1 diante do Kosovo. Deve regressar quinta-feira à Academia.