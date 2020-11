Pedro Porro nos convocados da seleção espanhola de sub-21

Porro vai defrontar as Ilhas Faroé e Israel na fase de qualificação para o Euro'2021 da categoria

O futebolista do Sporting Pedro Porro foi chamado para integrar o lote de 23 convocados da seleção espanhola de sub-21, que vai defrontar as Ilhas Faroé e Israel, na fase de qualificação do Europeu'2021 da categoria.

O lateral direito, de 21 anos, chegou ao clube lisboeta por empréstimo dos ingleses do Manchester City e tem sido titular na equipa de Rúben Amorim, contabilizando, até ao momento, um golo em oito encontros de leão ao peito.

A seleção comandada por Luis de la Fuente, que segue destacadíssima no primeiro lugar do grupo 6 de qualificação, com 22 pontos, mais oito do que a segunda colocada Macedónia do Norte, defronta as Ilhas Faroé, em 12 de novembro, seguindo-se Israel, cinco dias depois, com ambos os encontros a disputarem-se no sul de Espanha, em Marbella.