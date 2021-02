Pedro Porro junta-se a Adán nos melhores de janeiro

Porro, lateral espanhol do Sporting

Lateral do Sporting distinguido pelo terceiro mês consecutivo.

Depois de Adán ter sido eleito o melhor guarda-redes da I Liga no mês de janeiro, foi a vez de outro jogador do Sporting ser distinguido, no caso Pedro Porro, como melhor defesa.

O lateral espanhol, cedido aos leões pelo Manchester City, arrecadou 31 por cento dos votos e superou a concorrência de Pepe (FC Porto), com 11%, e do companheiro de equipa Coates, com 9%.

Porro apontou um golo em janeiro, na vitória do Sporting sobre o Boavista, e recebe o galardão de melhor do mês pela terceira vez consecutiva.