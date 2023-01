Pedro Porro esteve ausente do treino do Sporting

Futuro do internacional espanhol está ainda por definir.

Numa altura em que o Tottenham terá deixado cair a contratação de Pedro Porro, tendo em Inglaterra surgido vários rumores de que o Manchester City poderá agora acionar a cláusula de recompra do jogador, o internacional espanhol falhou esta segunda-feira o treino do Sporting.

Recorde-se que os citizens vão ceder João Cancelo ao Bayern, que ficará com uma opção de compra no valor de 70 milhões de euros pelo internacional português, pelo que abrirá uma vaga na defesa do campeão inglês, que, segundo a imprensa britânica, poderá assim ser preenchida por Porro.

De acordo com informações recolhidas por O JOGO, o lateral foi autorizado pelo emblema leonino a falhar o treino desta segunda-feira para tratar de assuntos pessoais. Não há confirmação, porém, se para negociar com algum clube.