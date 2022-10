Pedro Porro está nos 55 pré-convocados de Espanha para o Mundial

Lateral do Sporting na lista de Luis Enrique e com possibilidades, ainda, de jogar no Catar a partir deste novembro

Pedro Porro, lateral direito do Sporting, está pré-convocado para o Mundial do Catar. O defesa faz parte da lista de 55 eleitos de Luis Enrique, sabe O JOGO.

Ao contrário do que chegou a ser avançado pela imprensa espanhola nos últimos dias, o lateral sportinguista entra nas contas prévias, pelo menos, do selecionador espanhol.

Recorde-se que Pedro Porro, que está na sua terceira época de leão ao peito, conta com apenas uma internacionalização por La Roja. Em março de 2021, o antigo jogador do Manchester City foi titular na vitória, por 1-2, no terreno da Geórgia.

Abel Ruiz, avançado do Braga, faz parte da lista de 55 nomes que circulou pela imprensa espanhola, há alguns dias, ao contrário de Alejandro Grimaldo, defesa do Benfica.