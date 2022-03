Pedro Porro e a estreia no Etihad: "Sei que estou no radar de Guardiola"

Pedro Porro cumpre a segunda época no Sporting

Em entrevista ao jornal inglês The Times, Pedro Porro, lateral do Sporting, revelou estar "ansioso" por conhecer Pep Guardiola, treinador do Manchester City, clube que confessou desejar "jogar um dia"

"Não tive a sorte de conhecer o Guardiola, mas estou ansioso por isso. Ele é um dos melhores treinadores da história. Não sei o que vai acontecer no meu futuro, mas sei que ele me tem no seu radar. A minha obrigação é trabalhar arduamente", começou por dizer o defesa leonino, contratado aos cityzens em 2019.

Sobre a possibilidade de um dia vir a integrar o plantel do City, Porro garantiu que aceitaria imediatamente, uma vez que "seria uma oportunidade imperdível". ""Tenho contrato até 2023. Não sei o que vai acontecer este verão. Claro que gostava de jogar pelo City um dia. É a melhor equipa da Europa neste momento e seria bom jogar com aqueles jogadores".

A primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, onde o Sporting foi goleado, em Alvalade, por cinco golos sem resposta, também foi abordada pelo espanhol, que classificou essa partida como "horrível". "Foi uma noite horrível. A realidade é que parece ser uma missão impossível dar a volta porque o resultado foi muito convincente, mas vamos a Manchester para competir de cabeça erguida e tentar ganhar o jogo, mesmo que não nos qualifiquemos", garantiu.