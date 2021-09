Declarações do internacional espanhol, no final do Sporting-Marítimo (1-0)

Jogo: "Agradecer aos nossos adeptos. Não nos deixam sozinhos nem um único minuto. Foi um jogo difícil desde o início. Não nos rendemos até ao último minuto."

Eficácia: "O importante é que estamos a trabalhar bem. Temos de mudar a nossa cabeça para o jogo de terça."

Jogo em Dortmund: "Vitória dá moral? Eu acredito que sim. Esta vitória dá-nos mais moral para enfrentar o jogo contra o Dortmund"