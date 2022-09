Amorim com má notícia: Porro tem traumatismo no joelho

Porro, habitual titular como lateral direito, é um de quatro defesas no boletim clínico, numa altura em que o treinador Rúben Amorim ainda não tem às suas ordens os vários jogadores chamados às seleções nacionais

Pedro Porro não treinou esta segunda-feira com o plantel principal do Sporting, devido a um traumatismo no joelho direito, engrossando a lista de indisponíveis do clube a caminho do jogo de sexta-feira com o Gil Vicente.

"Pedro Porro apresenta um traumatismo no joelho direito e esteve entregue ao departamento médico, assim como Daniel Bragança, Jeremiah St. Juste, Sebastián Coates, Luís Neto e Jovane Cabral", pode ler-se numa nota dos "leões", publicada no site oficial do clube.

Porro, habitual titular como lateral direito, é um de quatro defesas no boletim clínico, numa altura em que o treinador Rúben Amorim ainda não tem às suas ordens os vários jogadores chamados às seleções nacionais.

O treino, na Academia do clube, decorreu com nove jogadores das camadas jovens, no arranque de uma semana de trabalho que prossegue na terça-feira, pelas 10:00, no mesmo local.

O Sporting defronta na sexta-feira o Gil Vicente, em Alvalade, no arranque da oitava jornada da Liga Bwin.