Pedro Porro deixa mensagem nas redes sociais: "Não parece nada de grave"

Pedro Porro recorreu às redes sociais depois do jogo do Sporting com Os Belenenses, a contar para a Taça de Portugal

Porro lesionou-se na segunda parte do jogo Os Belenenses-Sporting, 10 minutos depois de entrar, na sequência de uma entrada faltosa de André Frias, aos 72 minutos do jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal.

Depois do jogo, Pedro Porro recorreu às redes sociais para dar conta do seu estado. "Não parece nada de grave", publicou no Twitter.

Nas imagens da transmissão televisiva é notório o momento em que o pé direito do defesa fica debaixo do corpo do jogador azul. Porro mostrou sempre estar em enorme sofrimento, agarrado à perna direita. Acabou mesmo por ser substituído aos 75 minutos, por Matheus Nunes, deixando o campo numa maca, com as mãos na cabeça e evidenciando grande dor.