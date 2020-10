Pedro Porro convocado para a seleção sub-21 de Espanha

Pedro Porro, jogador do Sporting por empréstimo do Manchester City

Jogador de de 21 anos chegou aos leões no início da presente temporada, depois de ter alinhado no Valladolid, igualmente cedido pelos citizens.

O lateral direito Pedro Porro, que alinha no Sporting por empréstimo do Manchester City, foi esta sexta-feira chamado à seleção espanhola de sub-21, para os jogos de qualificação para o campeonato da Europa do escalão de 2021.

O lateral é um dos 23 jogadores convocados pelo selecionador Luis de la Fuente para a visita às Ilhas Faroé, na quinta-feira, e a receção ao Cazaquistão, no dia 13, a contar para o Grupo 6 de qualificação para o Europeu, que vai ser disputado na Hungria e na Eslovénia.

A rojita lidera o agrupamento, com 16 pontos, mais seis do que os cazaques e do que a Macedónia, bastando-lhe um triunfo para assegurar a presença na fase final da competição, que já conquistou cinco vezes e é detentor do título.