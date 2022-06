Pedro Marques de saída do Sporting: as possibilidades em cima da mesa

Pedro Marques fora dos planos do Sporting

Avançado Pedro Marques não faz a pré-época e deve ser transferido. O Sporting ficará com uma mais-valia.

Ainda há alguma indefinição no ataque do Sporting para 2022/23, mas Pedro Marques, sabe O JOGO, não entra na equação. O jogador de 24 anos, que militou por empréstimo no Famalicão em 2021/22, foi informado de que não fará parte da pré-época dos leões.

A prioridade do Sporting será transferir o atleta. Nos próximos dias haverá novidades, sendo que há clubes portugueses, franceses e neerlandeses atentos. O cenário de cedência por mais uma época não está totalmente descartado, mas depende de possíveis negócios que o Sporting pretenda fazer, podendo o artilheiro servir como moeda de troca.

O certo é que os leões não vão exigir uma grande compensação financeira pelo jogador, preferindo, sim, colocar uma cláusula quanto a uma futura venda. Em caso de transferência definitiva, os leões aplicarão a política que têm seguido com a maioria dos atletas que vieram da formação, ou seja garantir que ficam com uma mais-valia de uma futura transferência. Recentemente, realizaram esse procedimento com Bruno Paz, que rumou ao Konyaspor.

Pedro Marques fez dois golos pelo Famalicão, em 2019/20 marcara cinco pelo Gil Vicente e também já estivera cedido ao Dordrecht (6 golos) e Den Bosch (8), nos Países Baixos. Com Rúben Amorim fez um jogo, ante o Sacavenense e nesse 7-1 na Taça de Portugal fez dois golos. Foi recrutado pelo Sporting quando era júnior e foi decisivo no título que o escalão obteve em 2017, marcando 26 golos.