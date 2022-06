Pedro Marques diz adeus ao Sporting: "Foram muitos anos de boas experiências"

Pedro Marques trocou o Belenenses pelo Sporting em 2016.

Chegou ao fim a ligação de Pedro Marques ao Sporting. O avançado, de 24 anos, despediu-se do clube com uma publicação nas redes sociais.

"Chegou o momento, o momento de dizer adeus e agradecer ao Sporting, todos os que lá trabalham e aos fantásticos adeptos. Foram muitos anos de boas experiências e enorme aprendizagem. Estou grato por tudo e desejo a melhor das sortes. Saudações Leoninas", escreveu na rede social Instagram.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Pedro Marques (@pierre__marques)

Pedro Marques chegou aos leões em 2016, começando nos juniores. Passou pelos sub-23 e pela equipa B e teve a oportunidade de fazer dois jogos pela equipa principal (dois golos).

Foi emprestado ao Dordrecht e ao Den Bosch, dos Países Baixos, em 2019/20, e na segunda metade de 2020/21 representou o Gil Vicente. Na última temporada vestiu as cores do Famalicão, também por empréstimo do Sporting.