Pedro Marques deixa Sporting e vai jogar nos Países Baixos

Aos 24 anos, Pedro Marques deixa de fazer parte dos quadros de Alvalade e tenta a sua sorte noutro país

Pedro Marques vai deixar o Sporting em definitivo para jogar no Nec Nijmegen. O avançado estava cedido ao Famalicão, tinha mercado em Portugal, mas decidiu dar outro rumo à sua carreira e emigrar para os Países Baixos.

Aos 24 anos, Marques deixa de fazer parte dos quadros de Alvalade e tenta a sua sorte noutro país. O jogador saiu do Sporting a custo zero e ficou com uma percentagem do seu passe nas mãos para tirar dividendos numa futura venda, ele que era apontado como uma das grandes promessas do clube.

Rúben Amorim, já se sabe, nunca fez força para que o jogador fizesse parte do plantel leonino. Na época passada, no Famalicão, participou em 14 partidas e apontou dois golos. Antes, no Gil Vicente, em 15 jogos disputados marcou cinco golos.