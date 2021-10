Pedro Gonçalves viu golo anulado e reagiu nas redes sociais: "Trava na pose..."

Pedro Gonçalves teve um golo anulado no Sporting-Vitória

Internacional português fez questão de reagir ao momento com boa disposição.

Pedro Gonçalves viu no sábado ser-lhe anulado um golo, por fora de jogo, quando ainda se verificava o 0-0 no marcador, na receção do Sporting ao Vitória de Guimarães, jogo que os leões acabaram por vencer, por 1-0, na décima jornada da Liga Bwin.

Este domingo, nas redes sociais, o internacional português fez questão de reagir ao momento, com boa disposição.

"Trava na pose vai ter que ficar para o próximo jogo. Grande vitória equipa! Ambiente incrível Leões", escreveu o jogador, referindo-se ao festejo do golo que viria a ser anulado.